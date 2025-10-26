Eläinpuisto hakeutui hiljattain konkurssiin. Puisto on auki vielä tänään.
Ähtärin eläinpuisto sulkee tämän päivän jälkeen ovensa yleisöltä. Tulevina kuukausina eläinpuiston eläimiä hoidetaan, mutta puiston ovet eivät ole auki, sanoo toimitusjohtaja Arja Väliaho.
– Toivottavasti asiakkaat tulevat käymään ja jättämään heipat eläimille nyt hetkeksi sitten ainakin. Toivotaan, että toiminta jatkuu myöhemmin, Väliaho sanoo.
Eläinpuisto hakeutui syksyllä konkurssiin. Sen toiminnalle on etsitty mahdollisia muita jatkajia, mutta vielä lauantaina puiston toimitusjohtaja Väliaho kertoi, ettei mitään uutta tietoa asiassa ole.
Konkurssihakemuksen mukaan Ähtärin eläinpuiston velkojen arvioitu kokonaismäärä on lähes 17,1 miljoonaa euroa ja varojen arvioitu kokonaismäärä reilut 700 000 euroa.
Vuonna 2018 Ähtärin eläinpuistoon hankittiin Kiinasta kaksi jättiläispandaa. Lumin ja Pyryn vuokrasopimus oli alun perin 15-vuotinen, mutta syyskuussa 2024 eläinpuisto kertoi niiden ennenaikaisesta palautuksesta Kiinaan talousvaikeuksien takia.
Lahjoituksia eläinten hoitamiseksi
Väliaho sanoo, että seuraavaksi eläimet ottaa hoitoonsa Vieraile ja Välität ry.