Vuonna 2018 Ähtärin eläinpuistoon hankittiin Kiinasta kaksi jättiläispandaa. Lumin ja Pyryn vuokrasopimus oli alun perin 15-vuotinen, mutta syyskuussa 2024 eläinpuisto kertoi niiden ennenaikaisesta palautuksesta Kiinaan talousvaikeuksien takia.

– Toivottavasti asiakkaat tulevat käymään ja jättämään heipat eläimille nyt hetkeksi sitten ainakin. Toivotaan, että toiminta jatkuu myöhemmin, Väliaho sanoo.

Ähtärin eläinpuistoon yhteydessä olevalla luonnonsuojeluyhdistyksellä ei ole kuitenkaan ollut varoja eläinten pitkäaikaiseen hoidon jatkamiseen, minkä takia yhdistys on pyytänyt lahjoituksia ja jatkaa yhä lahjoitusten keräämistä. Väliaholla ei lauantaina ollut tiedossa tarkkaa euromäärää tulleista lahjoituksista.