Suomessa yhdessä asustelleet Lumi- ja Pyry-pandat on Kiinassa erotettu toisistaan. Pandat ovat terveitä ja ruokailevat normaalisti, mikäli Kiinan viranomaisia on uskominen.

Ulkopolitiikan välikappaleet, Kiinan Suomelle lahjoittamat Lumi- ja Pyry-isopandat toimitettiin takaisin Kiinaan syksyllä 2024.

Sen jälkeen pandoista on kuulunut vain vähän.

Viime marraskuussa Ähtärin eläinpuisto jakoi videon, jossa eläimet viettivät aikaa karanteenissa Beichuanin pandakeskuksessa.

Kun Helsingin Sanomat halusi tänä vuonna nähdä pandat, niitä ei enää löytynyt.

– Ei, sitä emme voi sanoa. Ooh, emme voi. Aivan, aivan. Ei vain mainita sitä, Kiinan isopandojen suojelu- ja tutkimus­keskuksen propaganda­osastolta vastattiin tiedusteluihin eläinten olinpaikasta.

Epätietoisuus Lumin ja Pyryn sijainnista ja voinnista on MTV Uutisten tietojen mukaan herättänyt ajatuksia ja huoltakin ainakin joidenkin sellaisten henkilöiden parissa, jotka olivat pandojen kanssa tekemisissä Suomessa.

Pandat terveitä, mutta erillään

MTV Uutiset kysyi tällä viikolla pandojen tilanteesta Suomen Pekingin-suurlähetystöltä, joka kääntyi Kiinan kansallisen metsäviraston puoleen.

Pekingin-suurlähetystön viestintä- ja maakuvavirkamies Janna Laine välitti virastolta saamansa tiedot sähköpostissa pari päivää myöhemmin.

– Virasto kertoo Lumin ja Pyryn olevan terveitä, aktiivisia ja ruokailevan normaalisti, Laine kirjoittaa.

Kiinan viranomaisten antamien tietojen aukoton varmistaminen on käytännössä mahdotonta.

Metsäviraston mukaan Lumi-panda on nyt Shenshupingin pandakeskuksessa hoitoalueella, joka ei ole avoinna yleisölle.

Pyry puolestaan on sijoitettu Dujiangyanin keskukseen vastaavalle suljetulle alueelle.

– Pandojen hoidossa niiden sijaintia vuorotellaan säännöllisesti julkisesti nähtävillä ja yleisöltä suljetuilla osastoilla, Laine toteaa.

Lumin ja Pyryn nykyiset kodit sijaitsevat muutaman kymmenen kilometrin päässä toisistaan Sichuanin maakunnassa lähellä Chengdun suurkaupunkia.

Kumpikin pandakeskus toimii isomman Chengdun pandojen suojelu- ja tutkimuskeskuksen alaisuudessa.