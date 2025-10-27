Konkurssiin mennyt Ähtärin eläinpuisto on vaihtanut halvalla omistajaa.
Vieraile ja välität -yhdistys on ostanut Ähtärin eläinpuiston kiinteistöt ja maa-alueet konkurssipesältä yhdellä eurolla.
Hintaan lisätään arvonlisävero 25,5 prosenttia.
Vieraile ja välität ry ilmoitti viime viikolla jatkavansa eläinten hoitoa paikan päällä varainhankinnan turvin.
Lue myös: Eläimet jäävät toistaiseksi Ähtäriin, eläinpuisto menee kiinni
Toistaiseksi on epäselvää, kuinka kauan eläimistä pystytään huolehtimaan Ähtärissä. Päätöksen tehneen kokouksen pöytäkirjassakin todetaan, että pidempiaikainen ratkaisu puiston jatkolle ei vielä ole selvillä.
Kauppaan kuuluvat vuokraoikeudet eläinpuiston hallinnassa olleisiin maa-alueisiin sekä kiinteistöihin, eläinpuiston ja kotieläinfarmin eläimet, eläinpuiston irtaimisto, eläinten ruoat, eläinpuiston ja kotieläinfarmin alueella olevat liittymät sekä koneet, laitteet jaajoneuvot.