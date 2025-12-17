Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

Haapakosken mukaan Vieraile ja välität ry on saanut yhteensä noin 140 000 eurolla lahjoituksia lokakuusta tähän päivään.

"Ei tällä kauhean pitkälle päästä"

– Paikalliset ovat keränneet porukkaa, että perustaisivat osakeyhtiön tai vastaavan, Vieraile ja välität ry puheenjohtaja Marko Haapakoski kertoo MTV Uutisille.

Ähtärin eläinpuisto on suljettu yleisöltä, ja keskusteluja toiminnan jatkajasta käydään yhä.

Vieraile ja välität ry osti Ähtärin eläinpuiston kiinteistöt ja maa-alueet konkurssipesältä yhdellä eurolla lokakuussa. Yhdistys pitää huolta eläinpuiston eläimistä lahjoitusten varassa.

Jatkajaa eläinpuistotoiminnalle ei ole vieläkään löytynyt, mutta vaihtoehtoja on ilmassa.

Ähtärin eläinpuisto sinnittelee lahjoitusten varassa: "Ei tällä kauhean pitkälle päästä"

Ähtärin eläinpuisto sinnittelee lahjoitusten varassa: "Ei tällä kauhean pitkälle päästä"

Rahat riittävät kattamaan reilun kahden kuukauden kustannukset. Haapakoski arvioi, että kaikkien eläinten hoito, ruokinta ja ylläpito kustantaa yhteensä noin 60 000 euroa kuukaudessa.

– Tähän mennessä olemme saaneet sen summan, mikä keskimäärin kuukaudessa kuluu. Rahaa oli vähän pohjalla, mutta ei tällä kauhean pitkälle päästä, Haapakoski sanoo.