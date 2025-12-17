Jatkajaa eläinpuistotoiminnalle ei ole vieläkään löytynyt, mutta vaihtoehtoja on ilmassa.
Vieraile ja välität ry osti Ähtärin eläinpuiston kiinteistöt ja maa-alueet konkurssipesältä yhdellä eurolla lokakuussa. Yhdistys pitää huolta eläinpuiston eläimistä lahjoitusten varassa.
Ähtärin eläinpuisto on suljettu yleisöltä, ja keskusteluja toiminnan jatkajasta käydään yhä.
– Paikalliset ovat keränneet porukkaa, että perustaisivat osakeyhtiön tai vastaavan, Vieraile ja välität ry puheenjohtaja Marko Haapakoski kertoo MTV Uutisille.
Haapakoski kuitenkin huomauttaa, ettei mitään sopimuksia ole syntynyt, vaan kyse on vasta keskusteluista.
"Ei tällä kauhean pitkälle päästä"
Haapakosken mukaan Vieraile ja välität ry on saanut yhteensä noin 140 000 eurolla lahjoituksia lokakuusta tähän päivään.