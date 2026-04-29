Suomalaislasten oppimistulosten heikentyminen on herättänyt huolta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää uudistuksia oppimistulosten parantamiseksi.

Esitys luovutettiin opetusministeri Anders Adlercreutzille (r.) tänään.

Työryhmä ehdottaa lukuisia muutoksia esimerkiksi perusopetuksen rahoitukseen, opetussuunnitelmaan ja koulun toimintakulttuuriin.

Kansalliset arvioinnit ja kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suomalaisten oppilaiden osaamistaso lukutaidossa ja matematiikassa on heikentynyt jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

Maahanmuutto ei selitä kaikkea

Raportissa todetaan, että esimerkiksi PISA-tutkimuksen mukaan maahanmuuttotaustaisten oppilaiden osaaminen on tutkimusten mukaan merkitävästi heikompaa kuin muiden oppilaiden. Tämä ei kuitenkaan selitä kaikkea.

– Vaikka maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tulokset matematiikassa olivat PISA 2022 –tutkimuksessa merkittävästi natiivioppilaiden tuloksia heikompia, koko aineiston tasolla maahanmuuttajataustan selitysaste oli vain 4 prosenttia, kirjoitetaan raportissa.

Työryhmä katsoo, että oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoa tulee vahvistaa lisäämällä konkreettisesti lukemisen määrää.

Työryhmä pitää mobiililaitteiden käytön rajoittamista oppitunneilla perusteltuna keinona tukea keskittymistä ja oppimista.

