ADHD lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä häkellyttävän paljon

Brittitutkimuksen mukaan ADHD-diagnoosi lyhentää elinajanennustetta useilla vuosilla.

ADHD:n vaikutusta elinajanodotteeseen on viime vuosina tutkittu paljon. Tutkimusten mukaan ADHD:hen liittyy suurempi ennenaikaisen kuoleman riski verrattuna muuhun väestöön, kertoo nuorisopsykiatrian apulaisprofessori Henry Karlsson Turun yliopistosta.



– Tänä vuonna julkaistiin englantilainen tutkimus, jossa nähtiin aika isokin muutos elinajanodotukseen, Karlsson kertoo.

– Miehillä elinajanennuste on seitsemän vuotta lyhyempi, jos heillä on ADHD-diagnoosi, ja naisilla jopa 9 vuotta lyhyempi.



Karlssonin mukaan tätä selittää se, että ADHD lisää tapaturmien, päihdeongelmien ja itsemurhan riskiä.



– Valitettavasti ADHD:hen liittyy paljon rinnakkaistauteja kuten masennusta, johon puolestaan voi liittyä itsetuhoisuutta.

– ADHD-ihmisillä on impulsiivisuutta, joka voi johtaa tapaturmakuolemiin, Henry Karlsson selittää.

Usein ADHD myös vanhemmalla

Suomessa ADHD-diagnoosin saa vuosittain noin 3–5 prosenttia lapsista ja nuorista. Myös aikuisten diagnoosit ovat lisääntyneet viime vuosina.



Lapsen saadessa ADHD-diagnoosin moni vanhempi herää pohtimaan omaa elämäänsä. Sama diagnoosi saattaa löytyä myös vanhemmalta.



– Itseasiassa tämä on hyvin tyypillistä. Geneettinen tausta ADHD:ssä on varsin suuri eli se on hyvin perinnöllinen sairaus, apulaisprofessori Karlsson.

