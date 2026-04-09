Rutte sanoi, että Nato ei ole toinen jalka haudassa vaan perustavanlaatuisen muutoksen keskellä epäterveestä riippuvuussuhteesta vahvojen liittolaisten liittokunnaksi.

Rutten mukaan Nato on muuttumassa, kiitos amerikkalaisen johtajuuden ja liittolaisten kollektiivisen sitoutumisen. Hän sanoi Naton kasvavan vahvemmaksi, ja näkevänsä horisontissa todellisen kumppanuuden.

Rutte sanoi myös, että jäsenmaat tekevät kaiken sen, mitä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyytänyt sotilasliiton vahvistamiseksi, vaikka osa maista oli aluksi ”hieman hitaita” antamaan tukea Yhdysvalloille sen Iranin-sodan aikana.

– Lähes poikkeuksetta liittolaiset tekevät kaiken sen, mitä Yhdysvallat pyytää. He ovat kuulleet presidentti Trumpin vaatimukset ja vastaavat niihin, Rutte sanoi.

Rutten mukaan Yhdysvaltojen johtajuus on ehdottoman välttämätöntä, jos vapauden on tarkoitus olla sääntö eikä poikkeus.

Viime yönä Rutte ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasivat Valkoisessa talossa. Rutte kuvaili kaksikon käymiä keskusteluja CNN:lle "hyvin suoriksi ja avoimiksi".

Kahden uutistoimisto Reutersille puhuneen eurooppalaisen diplomaattilähteen mukaan Rutte olisi kertonut joidenkin valtioiden johtajille, että Trump haluaa seuraavien päivien aikana konkreettisia sitoumuksia siitä, että nämä auttavat turvaamaan Hormuzinsalmen.

Trump on ollut vihainen Euroopan Nato-maiden päätöksestä olla osallistumatta Iranin sotaan. Trump on vaatinut Euroopan maita auttamaan Yhdysvaltoja Hormuzinsalmen avaamisessa.

Iranin päätös sulkea Hormuzinsalmi on pysäyttänyt noin viidenneksen kaikesta maailman öljykaupasta.