Vahingossa Michael J. Foxin muistokirjoituksen ja -videon julkaissut CNN pahoittelee virhettään.

Näyttelijä Michael J. Foxin voinnista heräsi huoli, kun CNN julkaisi hänestä muistokirjoituksen ja -videon, jotka antoivat ymmärtää hänen kuolleen. Keskiviikkona 8. huhtikuuta julkaistun videon otsikkona luki "Michael J. Foxin elämää muistaen".

Foxin edustaja on torpannut huhut näyttelijän kuolemasta. Edustaja kertoo TMZ-lehdelle, että Fox elää ja voi hyvin.

– Michael voi loistavasti. Hän oli eilen PaleyFest-tapahtumassa. Hän oli lavalla ja antoi haastatteluja, edustaja sanoo.

CNN:n tiedottaja kommentoi TMZ:lle, että artikkeli ja video julkaistiin vahingossa.

– Sisällöt julkaistiin vahingossa. Olemme poistaneet ne alustoiltamme ja esitämme anteeksipyyntömme Michael J. Foxille ja hänen perheelleen, tiedottaja sanoo.

Muun muassa Paluu tulevaisuuteen -elokuvista ja Perhe on paras -tv-sarjasta tunnettu Fox sairastaa Parkinsonin tautia. Hän sai diagnoosin sairaudesta vuonna 1990 ollessaan 29-vuotias.

Fox on puhunut sairaudestaan avoimesti julkisuudessa. Vuonna 2000 hän perusti säätiön, joka rahoittaa Parkinsonin taudin tutkimusta.