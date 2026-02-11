Kaustisella on avattu Euroopan ensimmäinen litiumkaivos.
Kaustisen maaperässä Keski-Pohjanmaalla vuosikymmeniä uinunut litium saadaan pian hyötykäyttöön, kun tänään keskiviikkona avattu kaivos pääsee täyteen vauhtiinsa.
Kaustisen litiumaarre paljastui alun perin vuonna 1959, kun maanviljelijä Arvo Puumala löysi metallia alueelta.
Kaivos, rikastamo ja jalostamo työllistävät alkuun noin 300–400 työntekijää.
Kaustisella louhitaan malmia kaikkiaan noin 450 000 tonnia, josta rikastamo ja jalostamo tuottavat vuodessa litiumhydroksidia noin 300 000 sähköauton tarpeeseen.
Investoinnin arvo on 783 miljoonaa euroa.
Hintataso mahdollistaa kannattavan toiminnan
Kaivosyhtiö Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala uskoo, että uudesta kaivoksesta louhittava litium saadaan myydyksi Eurooppaan. Euroopassa akkukemianteollisuutta on hänen mukaansa Puolassa ja Saksassa.
Akkuteknologia kehittyy nopeasti, mutta ainakin toistaiseksi noin 30 vuotta sitten kehitetyn litiumakun suosio on vakaa.
– Varmasti vaihtoehtoisia teknologia tulee litiumin korvaajaksi joskus aikanaan, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että litiumakkuioniakku on se, jota käytetään, Puumala toteaa.
Litiumin maailmanmarkkinahinta on heitellyt viime vuosina 8 000 dollarista aina 80 000 dollariin tuhannesta kilosta. Tällä hetkellä liikutaan 15 000–16 000 dollarin hintaluokassa.
– Tuotanto kannattaa käynnistää, koska me elämme näiden akkujen kanssa. Nykyinen hintataso mahdollistaa kannattavan teollisen toiminnan.
Eurooppaan tulee lisääkin kaivoksia
Eurooppaan pyritään Puumalan mukaan avaamaan lähivuosina kaikkiaan kahdeksan litiumkaivosta. Niitä nousee Suomen lisäksi muun muassa Unkariin. Tehtailla aiotaan varmistaa kriittisten mineraalien omavaraisuus.
Eteläafrikkalainen kaivosjätti Sibanye-Stillwater omistaa Keliberistä noin 80 prosenttia. 20 prosenttia osakkeista on Suomen valtion omistamalla Finnish Minerals Groupilla.
EU on listannut litiumin tuotannon osaksi kriittisten raaka-aineiden strategiaansa.