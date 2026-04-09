Päättyykö Orbanin valta? Asian ytimessä pureutuu tänään Unkarin sunnuntaina järjestettäviin vaaleihin, jotka voivat suistaa Unkaria jo 16 vuotta hallinneen pääministeri Viktor Orbanin vallasta.

Millainen mies usein itsevaltiaaksikin kutsuttu Viktor Orbán on? Miten nykyään muun muassa Vladimir Putinin tukijana tunnettu poliitikko käyttäytyi nuoruusvuosinaan?

MTV:n Asian ytimessä -ohjelman vieraaksi saapuu nainen, joka kävi samoissa opiskelijabileissä Orbanin kanssa jo 80-luvulla.

Budapestissa syntynyt Katalin Miklossy muutti Suomeen jo 40 vuotta sitten ja toimii nykysin professorina Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa.

Synnyinmaansa politiikkaa julkisesti kommentoinut Miklossy on joutunut kokemaan myös entisen opiskelutoverinsa Orbanin hallinnon vainon.

Miten Unkarin vaaleissa sunnuntaina käy ja mitä siitä seuraa? Mikä taas on miehiään Orbanin haastajaksi noussut vaalien ennakkosuosikki Peter Magyar?

