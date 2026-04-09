Salkkareista tuttu näyttelijä Hanna Kinnunen ja sanoittaja Suvi Vainio saivat sattumalta tietää, että he ovat toisilleen sukua.

Kun sanoittaja Suvi Vainio tarjosi uutta kappalettaan Salkkareista tutulle näyttelijälle Hanna Kinnuselle, ei hän arvannut, että hän löytäisi samalla sukulaisensa, josta hänellä ei ollut mitään tietoa.

Kinnunen muistaa kaksikon keskustelun, joka alkoi kesämökeistä ja johti siihen, että molemmille tuli epäilys, että he voisivat olla toisilleen sukulaisia.

– Soitin isälleni, joka kaivoi sukututkimuksen esille. Sieltä löytyi Suvin esivanhempien nimi ja minun isovanhempieni nimet. Soitin Suville, että ei tämä voi olla totta. Me ollaan todellakin myös sukulaisia, Kinnunen muistelee.

– Ihmettelimme, että miten voi klikata heti näin hyvin. No yhteiset geenithän sen selittivät, Vainio sanoo.

Kinnunen julkaisee perjantaina 9. huhtikuuta uuden kappaleen Aamen, jonka Suvi Vainio on sanoittanut.

– Kyseessä on voimabiisi, Kinnunen kuvailee.