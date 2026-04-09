SM-liigan puolivälieriin kautensa venyttänyt Pelicans vaihtaa toimitusjohtajaa.
Seura kertoo asiasta verkkosivuillaan. Vuosia tehtävässä toiminut Lauri Pöyhönen siirtyy autourheilun kattojärjestön AKK:n toimitusjohtajaksi.
Lahtelaisseuran uusi toimitusjohtaja on Juuso Pulliainen. Hän hyppää jääkiekkotyöhön Dignita Systemsin maajohtajan toimesta. Pulliaisella on Pelicansin mukaan vahva tausta tapahtumaliiketoiminnasta, myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä sekä organisaatioiden uudistamisesta.
– Pelicans on vakaa ja kunnianhimoinen organisaatio. Haluamme olla jatkossa entistä kilpailukykyisempi seura sekä jäällä että sen ulkopuolella, Pulliainen linjaa verkkouutisessa.
Pelicans sijoittui SM-liigan runkosarjassa tällä kaudella yhdenneksitoista, mutta eteni 1. kierrokselta jatkoon. KooKoo oli kuitenkin puolivälierissä parempi voitoin 4–1. Pelicansin lopullinen sijoitus on seitsemäs.