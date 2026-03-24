Jo joka yhdeksäs alakouluikäinen poika käyttää ADHD-lääkkeitä.
ADHD-lääkkeiden käyttö on kasvanut erityisesti alakouluikäisten poikien ja teini-ikäisten tyttöjen keskuudessa, ilmenee Kelan torstaina julkaisemista luvuista.
MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa vieraillut Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori korostaa, että Suomessa diagnoosimäärät ovat poikkeuksellisen korkeita erityisestä alakouluikäisten poikien osalta.
– Meillä jostain syystä aloitetaan alakouluikäisillä pojilla lääkehoito todella paljon herkemmin kuin Ruotsissa ja Norjassa, jos verrataan lähimaihin.
Suomessa onkin osittain siksi myös yleisellä tasolla tavallista enemmän ADHD-diagnoosin saaneita verrattuna muuhun Eurooppaan.
– Vielä 15 vuotta sitten Suomessa käytettiin (poikien osalta) vähiten lääkkeitä Pohjoismaissa. Muutos on tapahtunut nopeasti ja ollut voimakas.
Vuori sanoo, että kyseessä on yhteiskunnallinen ilmiö, ja hän peräänkuuluttaa muun muassa koulun tukitoimia.
– Jotain on tapahtunut käytännöissä ja avun hakemisessa.
– Varsinkin alakouluikäisten osalta lähdetään hakemaan selitystä ADHD:n ympäriltä.
