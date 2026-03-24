Jo joka yhdeksäs alakouluikäinen poika käyttää ADHD-lääkkeitä.

ADHD-lääkkeiden käyttö on kasvanut erityisesti alakouluikäisten poikien ja teini-ikäisten tyttöjen keskuudessa, ilmenee Kelan torstaina julkaisemista luvuista.

MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa vieraillut Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori korostaa, että Suomessa diagnoosimäärät ovat poikkeuksellisen korkeita erityisestä alakouluikäisten poikien osalta.

– Meillä jostain syystä aloitetaan alakouluikäisillä pojilla lääkehoito todella paljon herkemmin kuin Ruotsissa ja Norjassa, jos verrataan lähimaihin.

Suomessa onkin osittain siksi myös yleisellä tasolla tavallista enemmän ADHD-diagnoosin saaneita verrattuna muuhun Eurooppaan.

– Vielä 15 vuotta sitten Suomessa käytettiin (poikien osalta) vähiten lääkkeitä Pohjoismaissa. Muutos on tapahtunut nopeasti ja ollut voimakas.

ADHD-lääkkeiden käyttö on kasvanut erityisesti alakouluikäisillä pojilla.

Vuori sanoo, että kyseessä on yhteiskunnallinen ilmiö, ja hän peräänkuuluttaa muun muassa koulun tukitoimia.

– Jotain on tapahtunut käytännöissä ja avun hakemisessa.

– Varsinkin alakouluikäisten osalta lähdetään hakemaan selitystä ADHD:n ympäriltä.

Katso koko Asian ytimessä jakso tästä.