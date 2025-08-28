Abreulta jymy-yllätys – jättikeikka areenalla

Abreu esiintyy Veikkaus Arenalla ensi keväänä.

Suomen suosituimpiin pop-tähtiin lukeutuva Abreu valloittaa Veikkaus Arenan 21. maaliskuuta 2026.

Abreu juhlistaa CARNEVAL DE ABREU - juhlakonsertilla 20-vuotista uraansa, jonka jälkeen vetäytyy pitkälle keikkatauolle.

Tiedotteen mukaan konsertti on läpileikkaus artistin 20-vuotiselta uralta aina ensimmäisestä englanninkielisestä levystä tuoreimpiin hitteihin. Ainutlaatuinen konsertti tuo uudistetulle Veikkaus Arenalle Abreun uran suurimman show’n yhdessä huikeiden tanssijoiden ja bändin kanssa.

– Muutan Veikkaus Arenan Portugaliksi yhden illan ajaksi ja järjestän uskomattomat 20-vuotisbileet.

Abreu kertoo tiedotteessa kutsuvansa kaikki laulamaan, tanssimaan ja herkistymään.

– Vaikka kyse on karnevaalista, mukana on myös pieni haikeus, sillä tämä on viimeinen keikkani vuosiin. End of (love) an Era, Abreu toteaa.

Abreu on uransa aikana julkaissut useita hittejä, kuten platinarajat rikkoneet Äiti feat. Bizi, sekä Eilisen mä. Hänen edellinen albuminsa Teipillä tai rakkaudella striimasi tuplaplatinaa. Tällä hetkellä Abreu työstää kahdeksatta albumia, joka julkaistaan loppuvuodesta 2025.

Arena-konsertin liput tulevat myyntiin 5.9. kello 9.00.

Abreu on vieraana MTV:n Huomenta Suomessa lauantaina 20. elokuuta kello 9.05.