Mies iski teräaseen äitiinsä 51 kertaa – kiistää julmuuden

Epäilty myöntää syyllistyneensä tappoon. Syyttäjä vaatii elinkautista rangaistusta murhasta.

Miehen epäillään murhanneen äitinsä Hämeenlinnassa huhtikuun puolessavälissä tänä vuonna.

Syyttäjän mukaan mies löi ”teräaseeseen verrattavalla astalolla” äitiään 51 kertaa eri puolille ylävartaloa, päähän ja yläraajoihin.

Nainen pystyi vielä teon jälkeen liikkumaan, mutta kaatui eikä pystynyt liikkumaan tai nousemaan ylös sen jälkeen.

Syyttäjän mukaan naisen kuolemansyy on ollut useat pistohaavat keuhkoihin.

Uhannut aiemmin tappamisella

Teko on syyttäjän mukaan törkeä, kun ottaa huomioon teon motiivin, kohteen iän ja toimintakyvyn sekä tekijän ja uhrin välisen sukulaissuhteen.

Syyttäjän mukaan poika oli myös uhannut äitiään tappamisella useasti ja hänet oli määrätty lähestymiskieltoon.

Syyttäjä vaatii rangaistusta murhasta.

Teon oikeuskäsittely alkoi tänään maanantaina käräjäoikeudessa.

Mies kiistää julmuuden

Syytetty myöntää kirjallisessa vastauksessaan aiheuttaneensa äitinsä kuoleman.

Hän kuitenkin kiistää, että rikos olisi tehty erityisen raa’alla tai julmalla tavalla ja myöntää syyllistyneensä tappoon.

Miehen vastauksen mukaan hänellä on pitkäaikainen ja hoitamaton psyykkinen sairaus ja vaikea päihdeongelma.

Hän kertoo olleensa asunnoton, ja majoittuneensa joskus äitinsä luona.

Muutamaa päivää ennen henkirikosta, poika oli ollut äitinsä luona ja satuttanut itseään. Paikalle oli kutsuttu ambulanssi, ja poliisi oli poistanut pojan äitinsä luota.

Mies oli kuitenkin palannut asuntoon muutamaa päivää myöhemmin.

Hän ei kirjallisen vastauksensa perusteella muista enää miten hän palasi sinne, eikä hänellä ole selkeitä muistikuvia siitä, mitä asunnolla oli tuolloin surmapäivänä tapahtunut.

Hän muistaa riidelleensä äitinsä kanssa ja muistaa aiheuttaneensa tämän kuoleman.

Miehen mukaan hänellä ei kuitenkaan ollut sitkeää surmaamispyrkimystä.

Hän pyysi kirjallisessa vastauksessa pääsyä mielentilatutkimukseen.