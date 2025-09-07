"Eiks mul oo enää äitiä", kysyi murhasta epäilty mies – iski äitiään 51 kertaa teräaseella

50-vuotiasta miestä syytetään noin 70-vuotiaan äitinsä murhasta Hämeenlinnassa. Mies on myöntänyt tapon.

Äitinsä murhasta Hämeenlinnassa syytetty mies ei poliisikuulusteluissa muistanut yksityiskohtia henkirikoksesta tai sitä edeltävistä päivistä.

Miehen muistin mukaan äiti oli ollut kiittämätön hänen tekemästään ruuasta.

Epäilty murha tapahtui Hämeenlinnassa noin 70-vuotiaan naisen yksityisasunnossa huhtikuussa 2025.

Nainen oli ottanut poikansa asumaan luokseen, vaikka pojalla oli lähestymiskielto häntä vastaan.

"Tiedätkö, missä äiti olisi"

– Tiedätkö, missä äitisi olisi tällä hetkellä? kysyttiin äitinsä murhasta epäillyltä 50-vuotiaalta mieheltä poliisikuulusteluissa.

– Varmaan kotona. Nyt se nukkuis, kun telkkarist ei tuu mitää aamulla, epäilty vastasi.

Kuulustelija toteaa, että miestä kuullaan murhasta epäiltynä, ja epäillyn äiti on uhri.

– Eli sun äiti on kuollut. Sitä ei oo enää olemassa. […] Miltä susta itsestäsi tuntuu? Se on oma äiti, kuulustelija kysyy.

– Tuntuu vähän sillai, et eiks mul oo enää äitiä, epäilty vastaa.

Syytetty oli viestittänyt näin tutulleen ennen tekoaan.Poliisi esitutkintamateriaali

Tyttären epäilykset heräsivät

Tytär ilmoitti huhtikuisena keskiviikkona hätäkeskukseen olevansa huolissaan äidistään, johon hän ei ollut saanut yhteyttä edeltävän viikonlopun jälkeen.

Viimeksi hän oli kuullut veljensä olleen äidin luona vierailulla.

Tytär tiesi myös kertoa, että veljellä oli lähestymiskielto äitiään kohtaan, sillä poika oli aiemmin uhannut tätä väkivallalla. Äiti kuitenkin otti aina aika ajoin poikansa asumaan luokseen.

Mies oli myös uhkaillut siskoaan "vuosia" ja uhannut tappamisella.

Kaksi tuntia hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen jälkeen poliisipartio koputti noin 70-vuotiaan naisen asunnon oveen. Kukaan ei tullut avaamaan.

Asunnon keittiöstä löydettiin vainaja.

Poika muistaa äidin huutaneen apua

Muutamaa päivää ennen henkirikosta poika oli ollut äitinsä luona ja satuttanut itseään.

Paikalle oli kutsuttu ambulanssi, ja poliisi oli poistanut pojan äitinsä luota.

Tämän jälkeen äiti oli soittanut tyttärelleen ääni täristen ja sanonut, että pitää nyt määrätystä lähestymiskiellosta kiinni.

He olivat sopineet, että soittelevat asiasta alkuviikosta, mutta soittoa ei ikinä kuulunut.

Mies meni yöksi kaverinsa luokse lähikaupunkiin ja palasi äitinsä asuntoon päivää myöhemmin.

Poliisikuulusteluissa miehellä ei ollut mitään muistikuvaa päivästä, jolloin henkirikos oli tapahtunut.

Kuulusteluiden aikana muutamia muistikuvia palautui miehen muistiin.

Hän esimerkiksi sanoi, että hänellä on jonkinlainen mielikuva siitä, että hän oli tehnyt äidilleen ruokaa, johon äiti ei ollut tyytyväinen.

Tästä äidin kiittämättömyydestä oli tullut miehen omien sanojensa mukaan jokin muistinmenetys ("black out"), ja hän muistaa tehneensä kädellä lyöntiliikettä esine kädessä.

Hän tunnisti tekovälineeksi epäillyn purasimen samanlaiseksi kuin mitä hänellä oli ollut vuosia omassa työkalupakissaan.

Mies muistaa, että hänen äitinsä myös huusi apua, mutta hän ei osannut yhdistää, mihin se liittyi.

Kuvassa epäilty tekoväline, purasin.Poliisin esitutkintamateriaali

Syyttäjän mukaan mies löi "teräaseeseen verrattavalla astalolla" äitiään 51 kertaa eri puolille ylävartaloa, päähän ja yläraajoihin.

Todistaja: syytetty käytti alfa-pvp:tä

Poliisikuulusteluissa yli viisi vuotta syytetyn tuntenut mies kertoi, että syytetyn käytös oli muuttunut viimeisen puolen vuoden aikana.

Syytetty oli kertonut todistajalle tämän mukaan, että oli alkanut käyttämään "tätä uutta peukkuhuumetta".

Huumeesta alfa-pvp käytetään nimeä peukku. Sen on kerrottu lisäävän väkivaltaisuutta ja äkkipikaisuutta käyttäjässään.

Mies kuvaili kuulusteluissa, että huume oli tehnyt syytetystä epävakaan. Myös erilaisia velkoja oli kertynyt.

– Ehkä tämä (nimi) huumeiden käyttö selittää sen, että olisi äidilleen jotain tehnyt. Muuten se tuntuu oudolta, hän kertoi kuulusteluissa.

Syytetty oli myös uhkaillut todistajaa, viimeksi henkirikosta edeltävänä perjantaina. Syytetty oli ensin laittanut hänelle uhkaavia viestejä omasta numerostaan, mutta sitten laittanut äitinsä soittamaan hänelle.

Henkirikoksen uhriksi joutunut äiti oli kertonut puhelimessa, että hänen poikansa haluaa "jotkut stereot takaisin" tai muuten poika tekisi hänelle jotain. Taustalla kuului todistajan mukaan miehen huutamista.

Hänen mukaansa tilanne oli "hyvin tuttu" vuosien varrelta.

Syytetty lähetti vielä henkirikoksen tekopäivän aamuna todistajalle viestin.

– Seuraava havainto asiaan oli, kun poliisi julkaisi kuvan ja etsi (nimi).

Toinen todistaja kertoi kuulusteluissa, että syytetty oli aina rauhallinen vaikka "puhuu sekavia asioita".

Henkirikosta käsitellään parhaillaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Syytetty on pyytänyt pääsyä mielentilatutkimukseen.

Hän on myöntänyt aiheuttaneensa äitinsä kuoleman, mutta kiistää murhan.