Valmet Automotiven ankea syksy vaihtui onnelliseksi kevääksi uuden yhteistyösopimuksen myötä.

Uudenkaupungin autotehdas Valmet Automotive aloittaa linja-autojen sarjavalmistuksen yhteistyössä Carrus Deltan kanssa. Tuotanto käynnistyy vielä tämän vuoden aikana. Yhteistyöllä tulee olemaan Valmetin mukaan merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Tehtaan tällä hetkellä lomautetut työntekijät tullaan muun muassa kutsumaan takaisin töihin, kertoo Valmetin toimitusjohtaja Pasi Rannus STT:lle.



Aiemmin tänä vuonna Valmet kertoi aloittavansa sähköisten linja-autojen sarjavalmistuksen myös Jeti Industriesin kanssa.