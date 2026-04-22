Asia on vahvistettu Helsingin Sanomille Leiniön lähipiiristä.
Retkeilyvaikuttaja Ali Leiniö on kuollut. MTV Uutiset on saanut vahvistuksen Leiniön kuolemasta tämän tuttavapiiristä.
Ali Leiniö, 49, oli yksi Suomen tunnetuimpia vaeltajia. Hän julkaisi Youtube-kanavallaan videoita vaelluksistaan ja eri puolille Suomea tekemistä retkistään.
Leiniön kanavalla on liki 87 000 tilaajaa ja hänen videoillaan on yhteensä miljoonia katselukertoja.
Leiniön kuolemasta kerrottiin ensin Facebookin riippumattoretkeilijät -ryhmässä. Julkaisussa kirjoitetaan, että Leiniö menehtyi äkillisesti kesken hiihtovaellusreissun Käsivarren erämaassa 10.4. Julkaisun alle on tullut kymmeniä surunvalitteluja.
Lapin poliisista vahvistetaan MTV Uutisille, että Lapin poliisille ilmoitettiin 10.4. Käsivarren erämaasta, Kilpisjärvellä sijaitsevan autiotuvan läheisyydestä löytyneestä vainajasta.