Osapuolille oli tullut riitaa päivän aikana. Riita oli johtanut painiin ja lopulta yhden kuolemaan.

Yhtä miestä syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa tapahtuneesta taposta ja hautarauhan rikkomisesta.

Väkivallanteko Kuopiossa kesti poliisin mukaan jopa 10 tuntia. Sýytteen mukaan mies pahoinpiteli tuona aikana myös asunnossa ollutta naista.

Syytetty ja asunnossa ollut nainen jäivät vielä väkivallan jälkeen uhrin asuntoon valmistamaan ruokaa.

Tällä veitsellä mies löi ainakin naista useaan kohtaan.Poliisi

Mies oli muun muassa lyönyt naista machete-veitsellä jalkaan ja kuristanut tätä. Asunnossa asuneen miehen kanssa syytetty oli paininut, kuristanut ja lyönyt veitsellä.

Syyttäjän mukaan uhrilla ollut jalkaproteesi myös irtosi tai irrotettiin, minkä takia hänellä ei ollut mahdollisuuksia puolustautua.

Kuopion tapon taustalla on poliisin mukaan se, että syytetty oli hukannut huumeensa ja syytti varastamisesta kahta muuta asunnossa ollutta.

Lopulta päihteet löytyivät miehen omasta repusta. Tämän jälkeen tekijä alkoi laittamaan ruokaa asunnossa naisen kanssa.

Kerroit, että illalla aloit vielä valmistaa ruokaa. Kerroit, että teit jotain kanaruokaa ja (naisen) mukaan teit lohta ja ruusukaalia. Kumpaa ruokaa valmistit?

– Se on ollut lohta ja ruusukaalia. Ostin edellispäivänä sen lohen ja se piti tehdä, ettei turhaan mennyt eurot. Se lohi piti tehdä sinä päivänä, mies vastasi poliisin kuulusteluissa.

– Mutta pohjaanhan se ruoka paloi, kun oli tärkeämpääkin tekemistä, mies sanoi.

Mies kertoi, että uhri oli vielä pyytänyt juotavaa, mutta ruoka ei ollut uhrille maistunut.

Uhri "nukkui"

Ensimmäisessä poliisikuulustelussa mies kertoi tarinaa neljännestä osapuolesta tapahtumiin, mutta muutti tarinaansa myöhemmin ja perui tämän keksityn neljännen henkilön osallisuuden.

Uhri oli pitkään jatkuneen väkivallan jälkeen jätetty makaamaan olohuoneen lattialle samaan aikaan kun syytetty laittoi ruokaa.

Uhri oli syytetyn ja asunnossa olleen naisen mukaan elossa, kun he ruuan syötyään lähtivät asunnosta.

– (Uhri) nukkui siinä ja kuorsasi. Kiinnitin siihen vielä huomiota, kun se kuorsasi ja sitten vaan lähdin pois, nainen kertoi poliisille.

Näin hän selitti ruumiin pakkaamista laukkuun

Muutamaa päivää myöhemmin syytetty palasi asunnolle. Omien sanojensa mukaan hän oli ollut huolestunut uhrin tilasta, koska ei ollut kuullut tästä mitään.

Miehen ruumis löytyi samasta paikasta, missä se oli ollut naisen ja miehen lähdettyä asunnosta muutamaa päivää aikaisemmin.

Syytetty pakkasi uhrin suksipussiin ja matkalaukkuun. Hän ei poliisikuulusteluissa osannut sanoa, minkä takia ei ollut soittanut poliisille tai minkä takia hän alkoi pakata ruumista.

Poliisi saapui asunnolle päivä sen jälkeen, kun ruumis oli pakattu matkalaukkuun. He saapuivat tarkastamaan saamaansa vihjettä, jossa oltiin huolissaan uhrin terveydentilasta.

Asunnon eteisessä oli kasseja täynnä syytetyn vaatteita ja matkalaukku, jossa oli uhrin ruumis. Hän kertoi, että oli ajatellut kyllä ilmoittaa asiasta poliisille ja kiisti sen, että olisi hävittämässä ruumista.

– Laitoin sen takia (uhrin nimi) matkalaukkuun, että hän olisi piilossa. Säikähdin, kun edellisenä päivänä ennen poliisien tuloa (uhrin) ovella kävi joku pimputtamassa ovikelloa.

– Tarkoitukseni ei ollut viedä (uhria) minnekään matkalaukussa. Olisin ilmoittanut poliiseille jossain vaiheessa, että(uhri) on kuollut, kun olisin kerännyt ensin rohkeutta siihen.

Syyttäjä vaatii miehelle yli 10 vuoden tuomiota. Tuomio tapauksessa annetaan myöhemmin.