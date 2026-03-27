Juuri ennen ajoneuvon hallinnan menetystä ajonopeus oli yli 3,5-kertainen nopeusrajoitukseen verrattuna.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Arvin Daniel Esmailin 9 vuodeksi vankeuteen taposta Tampereen Kalkun onnettomuudesta. Onnettomuudessa kuoli 16-vuotias poika ja kaksi muuta vammautui.

Mies ajoi eräänä syyskuun lopun iltana 2024 toistuvasti ylinopeutta "lähes aina kun se on ollut muu liikenne huomioiden mahdollista".

Mies menetti lopulta autonsa hallinnan Kalkun kehätiellä, jossa hän oli ajanut 177km/h vauhtia, vaikka suurin sallittu nopeus alueella oli 50km/h.

Auto, jossa oli kuljettajan lisäksi kolme kaveria, oli ajautunut tien oikeanpuoleiselle pientareelle, josta se oli palautunut takaisin tielle.

Auto oli kuitenkin niin lähellä liikenneympyrää, että se oli ajautunut sen läpi väärään kulkusuuntaan. Auto törmäsi liikenneympyrän vastakkaisella puolella olleeseen kylttiin ja puuhun.

Tältä auto näytti turmapaikalla.Poliisi

Tapahtuman seurauksena yksi takapenkillä ollut matkustaja kuoli ja toinen vammautui. Myös etupenkin matkustaja vammautui.

Kuski tuomittiin tapon lisäksi myös kahdesta tapon yrityksestä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta.