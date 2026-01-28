Challenger räjähti vain runsas minuutti laukaisun jälkeen.
Tänään tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun seitsemän astronauttia sai surmansa avaruussukkula Challengerin räjähdyksessä. Yhdysvaltojen avaruushallinnon Nasan sukkula räjähti runsas minuutti sen jälkeen, kun se oli laukaistu Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridassa vuonna 1986.
Vaikka sukkuloita oli laukaistu jo useita kertoja, teki Challengerin laukaisusta tuolloin erityisen se, että miehistöön kuului ensimmäistä kertaa siviilihenkilö, 37-vuotias opettaja Christa McAuliffe.
1:40Katso myös: Näin MTV uutisoi Challengerin onnettomuudesta vuonna 1986.
Lue myös: Koko miehistö kuoli, kun Challenger räjähti maailman silmien edessä – nyt sukeltajat löysivät sattumalta palan sukkulaa meren pohjasta
Challengerin laukaisu näytettiin suorana televisiolähetyksenä. Näin ollen niin paikan päälle laukaisua katsomaan tulleet ihmiset kuin televisionkatsojat näkivät, kun Challenger räjähti ilmassa ja putoili kappaleina Atlanttiin.