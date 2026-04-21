Vakava väkivaltarikos Turun Lausteella.
Poliisi on saanut ilmoituksen vakavasta väkivaltarikoksesta Turun Pormestarinkadulla.
Lounais-Suomen poliisi sai tiedon tapahtuneesta kello 16.49.
– Poliisi on paikalla selvittämässä tapahtunutta ja epäiltyä rikosta. Sivullisille ei ole vaaraa, poliisi kertoi tuolloin.
MTV:n haastatteleman, tapahtumapaikalla olleen henkilön mukaan alueella kuultiin ennen poliisin saapumista useita laukauksia.
Poliisi kuitenkin tiedotti kello 17.51 ettei paikalla ole ammuttu laukauksia.
– Mies on yhä maassa, haastateltu kertoi MTV:lle näkemästään aiemmin iltapäivällä.
Juttua ja otsikkoa päivitetty poliisin uusilla tiedoilla kello 18.01.