Suomalaisille kirjailijoille tieto heidän kirjojensa äänikirjaversioiden julkaisusta Spotifyssa tuli yllätyksenä. Yhtiö aloitti äänikirjojen julkaisun Suomessa tiistaina.
Useat kirjailijat ottivat asiaan tuoreeltaan kantaa sosiaalisessa mediassa tiistai-iltana.
Esimerkiksi Finlandia-voittaja Pajtim Statovci kutsui Otavan kirjailijoilleen lähettämää sähköpostia tyrmistyttäväksi. Kustantamo oli Statovcin mukaan perustellut kirjojen julkaisemista Spotifyssa kirjailijoiden edulla.
– Asia on valmisteltu ja päätetty kirjailijoiden selän takana samalla, kun kirjailijat ovat julkisesti puhuneet tekijänoikeustulojensa romahtamisesta sekä ilmaisseet syvän huolensa kirjallisuuden nykytilasta, Statovci sanoi Instagramissa.
Pitkän uran kirjailijana tehnyt, nykyisin WSOY-kustantamolle kirjoittava Anja Snellman kertoi saaneensa tiedon asiasta median kautta.
– Nopsalla haulla havaitsin, että teoksiani on jo listoilla, mutta oudoin olo tuli siitä, että minulta ei ole kysytty mitään, meitä kirjailijoita ei ole näistä käänteistä informoitu, Snellman kirjoitti Instagramissa.
Julkunen sanoo, ettei asiasta voitu kertoa kirjailijoille aiemmin, koska asiasta neuvoteltiin pörssiyhtiön kanssa.
– Tämä on ihan samanlainen tilanne kuin jos me veisimme kirjat vaikka Citymarketiin, ei siitä informoida kirjailijoita erikseen.
Julkunen kertoo, että WSOY:n kirjailijoille on järjestetty useita infotilaisuuksia keskiviikkona. Jakamista useisiin tilaisuuksiin hän perustelee käytännön syillä. WSOY:llä on Julkusen mukaan lähes tuhat kirjailijaa.
WSOY:n kirjailijoilla on mahdollista kieltää kokonaan kirjojensa käyttö äänikirjapalveluissa, mutta kieltoa ei voi tehdä vain yksittäiselle palvelulle.
– Yksittäinen palvelu voidaan kuitenkin tiputtaa, jos liiketoiminnan ehdot eivät täyty, tai on joku muu painava syy esimerkiksi väärinkäytöksistä, Julkunen sanoo.
Satu Rämön kirja Tinna (WSOY) äänikirjana Spotify-suoratoistopalvelussa kuvattu Helsingissä tänään keskiviikkona.Lehtikuva
Korvausten määrät vaihtelevat
Kirjailijaliitto ei usko, että Spotifyn tulo markkinoille muuttaa suomalaiskirjailijoiden jo aiemmin heikentynyttä tilannetta radikaalisti. Kirjoja on aiemminkin voinut kuunnella useissa suoratoistopalveluissa.
Liiton mukaan suoratoistopalveluiden keskeinen ongelma on se, että ne voivat painaa painettujen kirjojen myyntiä alas ja näin laskea kirjailijoiden työstään saamaa korvausta.
– Tilitys kuunnellusta teoksesta on varsin pieni, keskimäärin noin 50 senttiä. Painetun kirjan myynnistä kirjailija saa noin 2,5–3 euroa, sanoo liiton puheenjohtaja Ville Hytönen.
Kirjailijaliiton mukaan niin sanottu suoratoistovero voisi tuoda helpotusta tilanteeseen.
Mallin mukaan suoratoistopalvelut maksaisivat liikevaihdostaan veroluonteisesti tietyn prosenttiosuuden, joka ohjattaisiin kirjallisuuden kehittämiseen esimerkiksi apurahoina kirjailijoille.
Toinen liiton ajama muutosehdotus on niin kutsuttu Norjan malli, jossa uutuuskirjoilla olisi suoratoistopalveluissa oma hintansa niin, että ne eivät kuuluisi edullisempiin kuukausimaksullisiin palveluihin.
Kirjailijaliitto muistuttaa, että tekijänoikeuslain mukaan kirjailijan tulee saada työstään oikeasuhtainen ja asianmukainen korvaus.
– Tämä ei millään tavalla ole pitänyt paikkaansa varsinkaan kirjojen suoratoistopalveluiden markkinoille tulon jälkeen, sanoo Hytönen.
Kirjailijaliitto pitää kirjailijoiden taloudellista ahdinkoa uhkana myös suomalaiselle kulttuurille ja kielen kehitykselle. Hytösen mukaan tilanne on saanut useita kirjailijoita miettimään alanvaihtoa.
Kustantamojen mukaan painettujen kirjojen lukeminen on nousemassa pitkään jatkuneesta kuopasta.
Suomessa kirjoja kuunnellaan suoratoistopalveluista kuitenkin huomattavan paljon moniin muihin maihin verrattuna. Suomi on ollut etunenässä myös kehittämässä kirjojen lukupalveluita.
– Sitä tietysti voi miettiä, onko se eteenpäin vai taaksepäin, jos samaan aikaan kirjailijoiden tulot romahtavat, Hytönen sanoo.
Kirjailijaliiton mukaan suoratoistopalvelut ovat heikentäneet kirjailijoiden tuloja jopa neljänneksellä viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana.