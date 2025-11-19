Juuri nyt Avaa

Kustantajan mukaan äänikirjakorvausten ehdot eroavat musiikin toistosta ja toimivat samoilla lainalaisuuksilla kuin muissakin kirjojen suoratoistopalveluissa.

– Me nimenomaan kannamme huolta kirjailijoiden tuloista tekemällä hyviä sopimuksia.

Kustantamon kirjailijat ovat yrittäneet saada tietoa sopimuksen hinnoittelusta, koska sillä on suoraan vaikutusta heidän saamiinsa korvauksiin.

– Emme me avaa Suomalaisen Kirjakaupan kanssa tehtyjä sopimuksiakaan. Nämä eivät ole millään tavalla julkisia tietoja, Julkunen sanoo STT:lle.

Hän ei kuitenkaan paljasta sopimuksen hinnoittelua.

Kirjakustantaja WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkusen mukaan suoratoistopalvelu Spotifyn kanssa tehty sopimus äänikirjojen jakelusta on "erittäin kilpailukykyinen".

Musiikki- ja mediapalvelu Spofify kertoi tiistaina laajentavansa äänikirjatarjontaansa Suomeen.

Kirjailijat ovat pillastuneet Spotify-diilistä, koska heille ei kerrottu siitä etukäteen. WSOY puolustaa sopimusta.

Kirjailijat ovat käärmeissään Spotify-sopimuksesta – "Ei ole kysytty mitään"

Kirjailijat ovat käärmeissään Spotify-sopimuksesta – "Ei ole kysytty mitään"

Lisäksi kustantamo odottaa, että palvelu tuo kirjojen pariin selkeästi uusia kohderyhmiä ja lisää kirjojen näkyvyyttä.

Anja Snellman: "Minulta ei ole kysytty mitään"

– Asia on valmisteltu ja päätetty kirjailijoiden selän takana samalla, kun kirjailijat ovat julkisesti puhuneet tekijänoikeustulojensa romahtamisesta sekä ilmaisseet syvän huolensa kirjallisuuden nykytilasta, Statovci sanoi Instagramissa.

– Nopsalla haulla havaitsin, että teoksiani on jo listoilla, mutta oudoin olo tuli siitä, että minulta ei ole kysytty mitään, meitä kirjailijoita ei ole näistä käänteistä informoitu, Snellman kirjoitti Instagramissa.

Julkunen sanoo, ettei asiasta voitu kertoa kirjailijoille aiemmin, koska asiasta neuvoteltiin pörssiyhtiön kanssa.

– Tämä on ihan samanlainen tilanne kuin jos me veisimme kirjat vaikka Citymarketiin, ei siitä informoida kirjailijoita erikseen.