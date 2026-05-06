Yrittäjä Emmi Lehtomaa ja hänen puolisonsa Teemu Rämö ovat saaneet perheenlisäystä. Lehtomaa paljasti ilouutiset Instagram-tilillään julkaiseman kuvan yhteydessä.

– Ja näin meidän perhe on kokonainen! Tämä pieni poika saapui eilen ja kaikki voivat erittäin hyvin. Niin kiitollinen, että meille on suotu kolme lasta ja tästä alkaa meidän uusi elämänvaihe suurperheenä! Let’s go! hän kirjoittaa.

Lehtomaa sai vuonna 2023 Vuoden nuori yrittäjä -palkinnon. Hän on perustanut Fament Oy:n, joka manageroi erilaisia osaajia.

Lehtomaa voitti Fitnessmalli-kilpailun vuonna 2012.

Kymmenen vuotta sitten radiojuontaja Niko Saarinen nähtiin Viidakon tähtöset -ohjelmassa, jolloin syntyi sanavalmiin miehen lentävä lausahdus ”mä oon nevahööd susta”, jonka hän letkautti niin ikään mukana olleelle Lehtomaalle.