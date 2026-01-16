Kanada pudotti Suomen alle 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueen jääkiekon MM-kilpailuiden puolivälierissä. Kanada otti Tyttöleijonista murskavoiton maalein 12–0.

Maalintekijöinä kunnostautuivat neljä osumaa tehnyt Adrianna Milani sekä Maddie McCullough ja Sofia Ismael, jotka laukoivat molemmat kaksi maalia.



Kanada oli voittanut A-lohkon, kun taas Suomi oli hävinnyt kaikki kolme alkulohkopeliään. Viimeisessä lohkopelissä Yhdysvallat rökitti Suomen maalein 14–0.



Kanada on turnauksen järjestäjämaa ja voitti maailmanmestaruuden viime vuonna. Välieriin jatkavat myös Yhdysvallat, Ruotsi ja Tshekki.

Tyttöleijonien turnaus jatkuu nyt karsintaottelulla Unkaria vastaan. Yksittäisessä ottelussa panoksena on paikka alle 18-vuotiaiden MM-kisojen A-sarjassa.