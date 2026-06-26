VATT arvioi hallituksen kehysriihipäätösten vaikutuksia.
Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan.
Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta.
Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi.
VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta.