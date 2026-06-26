Useita ihmisiä kuoli Saksssa joulutorilla toissa vuonna.
Saksassa vuonna 2024 joulutorilla ihmisten päälle ajanut mies on tuomittu elinkautisen vankeusrangaistukseen.
Saudi-Arabiassa syntynyt psykiatrin ammattia harjoittanut mies ajoi joulutorille Magdeburgin kaupungissa. Tapauksessa kuoli kuusi ihmistä ja loukkaantui 300.
Oikeudenkäynti käytiin Magdeburgissa.
Oikeus totesi rikosten olevan erityisen vakavia, mikä tarkoittanee, ettei tuomittu 51-vuotias tule saamaan aikaistettua vapautusta vankilasta.