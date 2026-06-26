Hukkuneiden joukossa on paljon nuoria.
Ranskaa viime viikkoina kurittaneiden hirmuhelteiden aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, maan urheiluministeri Marina Ferrari kertoi paikalliselle televisiokanavalle.
Ferrari sanoi pelkäävänsä, että hukkuneiden määrä tulee vielä nousemaan. Ranskan pääministeri Sebastien Lecornu kertoi aiemmin viikolla 40 ihmisen hukkuneen kesäkuun 18. päivästä alkaen. Hukkuneiden joukossa on paljon nuoria.
Lecornun mukaan moni on hukkunut uidessaan kielletyillä alueilla.
Pariisissa on kielletty alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla tiettyinä aikoina tänä viikonloppuna. Pariisin poliisipäällikön mukaan kiellolla pyritään vähentämään helteen aiheuttamia terveyshaittoja.
Pariisin sairaalat ovat äärirajoilla kapasiteettinsa kanssa.