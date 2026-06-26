Keskikenttäpelaaja Elliot Anderson siirtyy jalkapallon Valioliigassa Nottingham Forestista Manchester Cityyn suurseuran ennätyssummalla, BBC uutisoi.
City maksaa 23-vuotiaasta englantilaispelaajasta 116 miljoonan punnan eli noin 135 miljoonan euron korvauksen, mikä rikkoo Cityn siirtoennätyksen vajaalla 20 miljoonalla eurolla. Kyseessä on myös Forestin myyntiennätys.
Anderson edustaa parhaillaan Englantia MM-kisoissa. Nottinghamissa hän pelasi 92 Valioliiga-ottelua summaten kuusi osumaa ja 11 maalisyöttöä.