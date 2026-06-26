Hyundai on nostanut suoritustasoaan valtavasti MM-rallikauden siirryttyä soralle Kreikassa.
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Kreikan MM-ralli 25.–28.6.
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Korealaistalli oli käytännössä täysin hukassa, kun MM-rallissa ajettiin pääosin asvaltilla alkukaudella. Kehitystyötä tehneen tiimin meno on muuttunut nyt Kreikassa täysin, kun loppukauden sorakisaputki käynnistyi.
Adrien Fourmaux ajoi heti perjantain alkajaisiksi pohja-ajan, ja ranskalaisen huima kyyti jatkui kisan 3. erikoiskokeella.
– Tuo auto menee kuin ajatus. Sillä pystyy tekemään ihan mitä vain tällä hetkellä. Miten auto voi muuttua noin radikaalisti! MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko hehkutti lähetyksessä.
– Kuka olisi uskonut? Tahko lisäsi.
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Fourmaux kukisti tiimikaverinsa Thierry Neuvillen 1,9 sekunnilla, mutta lähin Toyota-kuski jäi maanmiehestään peräti 13,8 sekuntia.