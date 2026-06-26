Viikonloppuna rikotaan hellerajoja.

Etelä- ja Länsi-Eurooppaa koetelleet voimakkaat ja jopa vaaralliset helteet yltävät viikonlopun aikana osittain myös Suomeen. Vaikka kuuma ilmamassa saapuu maahamme, jäävät lämpötilat meillä tavanomaisiksi kesähelteiksi.

Helleraja rikkoutuu ennusteen mukaan jo lauantaina Lounais- ja Etelä-Suomessa.

Sunnuntain vastaisena yönä Suomen yli liikkuu ukkosrintama, jonka jäljessä maahan virtaa entistä lämpimämpää ilmaa. Sunnuntaina lämpötila voi kohota Lounais-Suomessa jopa 30 asteeseen.

– Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla lämpötila kohoaa sunnuntaina reilusti hellerajan yläpuolelle, kertoo MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.

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Samaan aikaan Pohjois-Suomessa viikonlopun sää pysyy selvästi viileämpänä, ja päivälämpötilat vaihtelevat noin 15–22 asteen välillä.

Lämpö jatkuu vielä maanantaina, jolloin paikoin voidaan mitata jopa 30 asteen lukemia. Sen jälkeen sadealue työntää kuuman ilmamassan itään Venäjän puolelle, ja sää viilenee myös Suomessa.