Autot olivat parkkipaikalla odottamassa huoltoon pääsyä.
Sisä-Suomen poliisi tutkii epäiltyä törkeää vahingontekoa, jossa 16-17 autoa on vahingoitettu pysäköintialueella Tampereella.
Poliisi sai aamuneljältä hälytyksen pysäköintialueelle Hatanpään valtatielle. Poliisin mukaan vahingoitetut autot oli tuotu huoltoon.
Poliisi ei tiedota asiasta enempää, koska esitutkinta on kesken.
Poliisi kertoo tiedotteessa kaipaavansasilminnäkijöiltä havaintoja: puhelimitse numeroon: 0295448087 tai sähköpostilla vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi