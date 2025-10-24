



Aleksanteri Kivimäki haluaa tehdä lisää sovintosopimuksia Vastaamo-uhrien kanssa Aleksanteri Kivimäki haluaa tehdä lisää sovintosopimuksia Lehtikuva Julkaistu 39 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Sovintosopimukset voivat alentaa mahdollista rangaistusta. Psykoterapiakeskus Vastaamon jutussa syytetty Aleksanteri Kivimäki sanoo STT:lle, että haluaa tehdä lisää sovintosopimuksia Vastaamo-uhrien kanssa. Sopimuksen nojalla uhrit voivat hakea korvauksia Valtiokonttorilta. Sovintosopimusten tekeminen ei tarkoita, että Kivimäki myöntäisi teot, joista häntä syytetään. Vastaamo-juttu on parhaillaan hovioikeudessa, missä Kivimäki vaatii kaikkien syytteidensä hylkäämistä. Tuomioistuin voi kuitenkin ottaa sopimukset huomioon lieventävänä seikkana rangaistusta määrätessä. Kivimäki on jo aiemmin tehnyt sovintosopimuksia tuhansien uhrien kanssa. Käräjäoikeus otti tämän huomioon jossain määrin rangaistusta lieventävänä seikkana, kun se tuomitsi Kivimäen kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen viime vuonna. Hovioikeudenkäynti päättyy ensi viikolla osapuolten loppulausuntoihin, minkä jälkeen hovioikeus jää harkitsemaan ratkaisuaan. STT kysyi Kivimäeltä, missä määrin hänen sovintohalukkuuteensa vaikuttaa mahdollisuus, että se voisi alentaa hovin tuomiota. – Tässä vaiheessa ehkä se vaikuttaa jonkin verran, mutta aika vähän. Olen luottavainen, että oikeus tapahtuu ja pahimmassakin tapauksessa käräjäoikeuden tuomioon tulee ihan hyvät alennukset. Uskon, että hovioikeus tulee vapauttamaan minut, Kivimäki sanoi. Vastaamo-jutussa linjattiin jo ennen käräjäoikeudenkäyntiä, että uhrien poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi syyttäjät eivät aja heidän korvausvaatimuksiaan, vaan jokaisen heistä pitää hakea korvauksia itse. Kaikkiaan kokonaisuudessa on uhreja yli 30 000. Valtiokonttori vastaa virastona korvausten maksamisesta rikosten uhreille valtion varoista. Jos Kivimäki todettaisiin syylliseksi lainvoimaisella tuomiolla, Valtiokonttori voisi yrittää periä korvauksia häneltä. Käräjäoikeudenkäynnissä Kivimäki ilmoitti olevansa varaton.





Uhrit ovat rikosvahinkolain perusteella oikeutettuja saamaan korvauksia Valtiokonttorilta siinäkin tilanteessa, että Kivimäki vapautuisi syytteistä. Rikosvahinkokorvauksia maksetaan rikoksen perusteella myös jutuissa, joissa tekijä jää tuntemattomaksi.

Kivimäellä mahdollisuus koppikorvauksiin?

Kivimäki istui rikosprosessin aikana tutkintavankeudessa noin kaksi ja puoli vuotta, kunnes hovioikeus päästi hänet vapaalle jalalle viime kuussa. Hovioikeus perusteli vapauttamispäätöstä tutkintavankeuden kestolla.

Lain silmissä Kivimäki on ensikertalainen, joka pääsisi ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan puolet lainvoimaisesta tuomiostaan. Lisäksi rikoslain mukaan vanki voi päästä vankilan ulkopuolelle valvottuun koevapauteen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapauttamista.

Kivimäen puolustus katsoi vapauttamisvaatimuksessaan, että Kivimäen vankilassa istuma aika olisi kohta ylittänyt mahdollisesti hovissa tuomittavan rangaistuksen pituuden. Enimmäisrangaistus Kivimäen syytteistä on seitsemän vuotta vankeutta.

Jos taas hovioikeus päättäisi hylätä kaikki tai osan syytteistä tai alentaisi muusta syystä – esimerkiksi sovintosopimusten takia – Kivimäen rangaistusta, Kivimäki voisi olla oikeutettu niin kutsuttuihin koppikorvauksiin ylimenevästä tutkintavankeusajastaan.

Korvauksia nopeammin sovinnon kautta

Kivimäen asianajaja Peter Jaari kehottaa halukkaita Vastaamo-uhreja hankkimaan avustajan sovintoasiaa hoitamaan.

– Varmasti on asianomistajia, jotka olisivat halunneet lähteä esittämään korvausvaatimuksia, mutta heillä ei ole ollut siihen kompetenssia tai kapasiteettia. Nyt Kivimäki tarjoaa siihen mahdollisuuden ja haluaa sovitella, mikä toivottavasti ymmärretään niin, että ihmisillä on oikeus saada kärsimyksestä korvauksia, kuka sitten olikin tehnyt mitä.

Valtaosan tähänastisista sovintosopimuksista ovat hoitaneet Vastaamonuhrit.fi-juristit, jotka tarjoavat sovintomenettelyä ilmaiseksi Vastaamo-uhreille. Juristit Jenni Raiskio ja Paula Pajula ovat uhrien puolesta iloisia Kivimäen tarjouksesta.

– Mahdollisimman monen pitäisi saada haettua heille kuuluvia korvauksia. Sovinto on aina nopeampi ja helpompi tie korvauksiin. Sovintosopimus antaa mahdollisuuden hakea korvauksia suoraan Valtiokonttorin kautta ilman pitkiä yksittäisiä oikeusprosesseja, Raiskio sanoi STT:lle.

Raiskion ja Pajulan mukaan käsillä alkavat olla viimeiset hetket toimia korvausten hakemiseksi. He kehottavat uhreja toimimaan nopeasti ja hyvissä ajoin ennen kuin hovioikeus aikanaan antaa asiassa tuomion.

He korostavat, että korvausten hakemisella voi olla vaikutusta myös uhrien hyvinvointiin.

– Korvausten hakeminen voi tutkitusti vähentää uhrin henkistä kuormaa. Korvausten saaminen antaa ikään kuin pisteen asialle, silloin se on uhrin kannalta käsitelty loppuun.