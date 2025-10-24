Sovintosopimukset voivat alentaa mahdollista rangaistusta.
Psykoterapiakeskus Vastaamon jutussa syytetty Aleksanteri Kivimäki sanoo STT:lle, että haluaa tehdä lisää sovintosopimuksia Vastaamo-uhrien kanssa. Sopimuksen nojalla uhrit voivat hakea korvauksia Valtiokonttorilta.
Sovintosopimusten tekeminen ei tarkoita, että Kivimäki myöntäisi teot, joista häntä syytetään. Vastaamo-juttu on parhaillaan hovioikeudessa, missä Kivimäki vaatii kaikkien syytteidensä hylkäämistä. Tuomioistuin voi kuitenkin ottaa sopimukset huomioon lieventävänä seikkana rangaistusta määrätessä.
Kivimäki on jo aiemmin tehnyt sovintosopimuksia tuhansien uhrien kanssa. Käräjäoikeus otti tämän huomioon jossain määrin rangaistusta lieventävänä seikkana, kun se tuomitsi Kivimäen kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen viime vuonna.
Hovioikeudenkäynti päättyy ensi viikolla osapuolten loppulausuntoihin, minkä jälkeen hovioikeus jää harkitsemaan ratkaisuaan. STT kysyi Kivimäeltä, missä määrin hänen sovintohalukkuuteensa vaikuttaa mahdollisuus, että se voisi alentaa hovin tuomiota.
– Tässä vaiheessa ehkä se vaikuttaa jonkin verran, mutta aika vähän. Olen luottavainen, että oikeus tapahtuu ja pahimmassakin tapauksessa käräjäoikeuden tuomioon tulee ihan hyvät alennukset. Uskon, että hovioikeus tulee vapauttamaan minut, Kivimäki sanoi.
Vastaamo-jutussa linjattiin jo ennen käräjäoikeudenkäyntiä, että uhrien poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi syyttäjät eivät aja heidän korvausvaatimuksiaan, vaan jokaisen heistä pitää hakea korvauksia itse. Kaikkiaan kokonaisuudessa on uhreja yli 30 000.
Valtiokonttori vastaa virastona korvausten maksamisesta rikosten uhreille valtion varoista. Jos Kivimäki todettaisiin syylliseksi lainvoimaisella tuomiolla, Valtiokonttori voisi yrittää periä korvauksia häneltä. Käräjäoikeudenkäynnissä Kivimäki ilmoitti olevansa varaton.