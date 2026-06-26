Daniel Castellani on poissa.

Suomen lentopallomaajoukkueen entinen päävalmentaja Daniel Castellani, 65, on kuollut.

– Argentiinan lentopalloliitto ilmoittaa syvän surun murtamana Daniel Castellanin poismenosta pitkän ja vakavan sairauden jälkeen. Otamme tänä vaikeana hetkenä osaa hänen perheensä, ystäviensä ja läheistensä suruun, liitto kirjoittaa tiedotteessaan.

Argentiinalainen Castellani valmensi Puolan maajoukkueen Euroopan mestaruuteen vuonna 2009. Suomen päävalmentajana hän toimi 2010–11.

Pelaajana Castellani voitti olympiapronssia Argentiinan kapteenina 1988. MM-pronssia hän oli juhlinut 1982. Häntä on pidetty yhtenä kaikkien aikojen parhaista argentiinalaispelaajista.

Castellani myös valmensi uransa varrella Argentiinan maajoukkueita.