Auerin rikossyytteet kaatuivat oikeudessa huhtikuussa.
Anneli Auer vaatii valtiolta miljoonakorvauksia, kertoo Iltalehti.
Suurin yksittäinen Auerin vaatima korvaus koskee kärsimystä, joka hänelle aiheutui vajaan neljän vuoden mittaisesta vapaudenmenetyksestä. Tästä Auer vaatii yhteensä yli 1,3 miljoonan euron korvauksia.
Lue myös: Auer puhui totta – tätä vankilahaastattelua ei 14 vuotta sitten julkaistu
Asiantuntijakuluista Auer vaatii reilut 45 000 euroa ja oikeudenkäynti- ja hakemuskuluista vajaat 13 000 euroa. Auer hakee myös muita korvauksia.
Auerin hakemat korvaukset liittyvät häntä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin, jotka kaatuivat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huhtikuussa.