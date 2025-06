Mikko Hyppönen yritti pelastaa 13-vuotiaan Aleksanteri Kivimäen – murehtii yhä vuosien takaista päätöstä

Mikko Hyppönen yritti kääntää Aleksanteri Kivimäen elämän suunnan vuonna 2010, kertoo uutuuskirja.

Vuonna 2010 Mikko Hyppönen sai odottamattoman puhelun isältä, joka oli huolestunut 13-vuotiaan poikansa puuhista. Soittajan mukaan häneen poikansa vietti liikaa aikaa koneellaan ja oli ajautunut verkossa vääränlaiseen seuraan. Huolestunut soittaja oli Aleksanteri Kivimäen isä.

Näin Hyppösen ja Kivimäen tiet kohtasivat ensimmäisen kerran, käy ilmi BBC:n kybertoimittaja Joe Tidyn uutuuskirjassa Ctrl+Alt+Kaaos (Bazar).

Tuolloin Hyppönen työskenteli tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtajana, ja hän oli tunnettu ja kansainvälisestikin arvostettu ammattilainen.

Kivimäki oli puolestaan ehtinyt jo herättää viranomaisten kiinnostuksen pienimuotoisilla hakkeroinneillaan.

Hyppönen kehitti suunnitelman

Kirjan mukaan Hyppönen kehitti suunnitelman, jolla hän yrittäisi houkutella Kivimäen hakkeroinnin hyvälle puolelle.

– Vaikka Kivimäki oli jo astunut pahanteon tai jopa rikollisuuden puolelle, Hyppönen ajatteli, että vielä saattaisi olla mahdollista kääntää suunta, kirjassa kerrotaan.

Monet lahjakkaat kyberturvallisuuden ammattilaiset ovat kertoneet tarinoita alkuajoiltaan, jolloin he pääsivät vahingossa käsiksi paikkoihin ja tietoihin, joihin heillä ei olisi pitänyt olla pääsyä, ennen kuin huomasivat virheensä. Joskus ei ymmärrä ylittäneensä rajan ennen kuin poliisi koputtaa ovelle. Joskus kuitenkin nuorikin henkilö tietää tekojensa olevan väärin ja ymmärtää, että ne vaikuttavat muihin ihmisiin.

Kirjan mukaan Hyppönen toivoi, että Kivimäen kohdalla kyse olisi ensimmäisestä vaihtoehdosta. Hyppönen kutsuikin nuoren hakkerin päiväksi F-Secureen, ja toivoi, että saisi ohjattu Kivimäen oikealle tielle.

Päivän aikana Hyppönen tutustutti Kivimäen valkohattuhakkereihin ja esitteli yrityksen huippumoderneja tiloja ja tuotteita, joiden kanssa yhtiö teki töitä. Lounaalla puhuttiin luonnollisesti tietokoneista ja ohjelmoinnista.

– Oikeastaan yritin tehdä häneen vaikutuksen. Käytännössä yritin sanoa hänelle: Katso nyt kaikkia näitä todella hienoja juttuja, joita teemme, ja katso kaikkia näitä laitteita ja datakeskuksia ja kaikkea muuta siistiä, Hyppönen sanoo kirjassa.

Hyppönen kertoo näyttäneensä nuorelle Kivimäelle, mitä "hyvisten" puolella voisi saada aikaan.

Yksi asia Kivimäessä hämmästytti

Hyppösen mukaan 13-vuotias Kivimäki oli ujo, eikä juuri kysynyt kysymyksiä. Hän ei myöskään ollut varma, halusiko poika ylipäänsä todella olla paikalla. Yhdestä asiasta Hyppönen kuitenkin hämmästyi: se miten hyvin Kivimäki puhui englantia. Kirjan mukaan Kivimäki pystyi keskustelemaan sujuvasti rakennuksessa työskentelevien kansainvälisten tutkimustiimien kanssa.

Vierailun lopuksi Hyppönen kävi "tärkeän keskustelun". Hän kertoi, että lahjakkaat ihmiset voivat saada hyvän elämän kyberturvallisuuden parissa, mutta varoitti myös, että tekemällä tyhmyyksiä internetissä, hän pilaisi elämänsä.

Hyvästejä vilkuttaessaan Hyppönen oli huolissaan siitä, että koko päivä oli ollut ajan tuhlausta.

– Huomasin heti, ettei hän todella rekisteröinyt sitä, mitä sanoin. Hän ei oikeastaan välittänyt. Puhuin tyhjiöön.

Viimeinen kohtaaminen

Vain muutama kuukausi vierailun jälkeen Kivimäki otti yhteyttä. Koulussa oli pakollinen työelämään tutustumisjakso, ja Kivimäki oli ajatellut päästä tekemään sitä F-Secureen.

Harjoittelussa hän halusi olla tutkijoiden kanssa laboratoriossa, jotka tutkivat virusten toimintaa ja selvittävät miten yrityksen tuotteita voitaisiin parantaa.

Pyyntö vei Mikon äärimmäisen vaikean päätöksen eteen. Antaisiko hän nuoren miehen tulla taloon toivoen, että kokemuksesta olisi hyötyä ja se sysäisi tämän hyvisten tielle? Ottaisiko hän riskin yrityksen ja maineensa suhteen päästämällä tunnetun hakkerin käsiksi yritystoiminnan arkaluontoisiin osiin?

– Miten voit tuoda jonkun, johon et luota, omaan luottamuspiiriisi, jossa jokainen on tarkastettu ja seulottu? Vastaus on, että et mitenkään. Joten kieltäydyin, Hyppönen muistelee.

Hän myöntää pohtivansa ja murehtivansa yhä tuota vuosien takaista päätöstä. Olisiko Kivimäki muuttanut tapansa ja tehnyt hienon uran kyberturvallisuuden parissa?

Mikon mielessä on kuitenkin myös toinen, todennäköisempi skenaario – siinä otsikot olisivat huutaneet, että tämä pahamaineinen kyberrikollinen oli ennen F-Securen työntekijä.

Tämä oli myös viimeinen kerta, kun Hyppönen oli yhteydessä Kivimäkeen.

Kursivoidut kohdat ovat Joe Tidyn kirjasta Ctrl+Alt+Kaaos (Bazar).