Reilun puolen miljoonan asukkaan ja pinta-alaltaan (4 033 neliökilometriä) noin Lieksan kunnan kokoinen Kap Verden saarivaltio yltää lohkovaiheessa kolmeen tasapeliin, saa paikan pudotuspeleistä ja

Käsi ylös, jos tämä tarina olisi kuulostanut realistiselta jalkapallon MM-kisojen alla.

Nyt se on vahvistettu: Taylor Swift ja Travis Kelce on vihitty

Arin nerokas pizza valmistuu viidessä minuutissa ilman hiivaa ja uunia: "Yllätti suuresti"

.

Tämä jos mikä on parasta urheiluromantiikkaa ja mainosta paljon parjatulle 48 joukkueen MM-turnaukselle.

Numerot olivat vain numeroita, kun Kap Verde otti alkulohkossa tasapelit Espanjasta (rankingin 2. sijalla ennen turnausta), Uruguaysta (16) ja Saudi-Arabiasta (61).

– He ovat hyvin kurinalaisia. Heillä on aseensa. He ovat erittäin intensiivisiä. Ja he satuttivat meitä, Argentiinan suurpelaaja Lionel Messi tunnusti ottelun jälkeen.