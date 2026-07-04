Kap Verde yllätti MM-kisoissa kaikki, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Käsi ylös, jos tämä tarina olisi kuulostanut realistiselta jalkapallon MM-kisojen alla.
Reilun puolen miljoonan asukkaan ja pinta-alaltaan (4 033 neliökilometriä) noin Lieksan kunnan kokoinen Kap Verden saarivaltio yltää lohkovaiheessa kolmeen tasapeliin, saa paikan pudotuspeleistä ja