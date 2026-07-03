Egypti pudotti Australian rangaistuspotkukilpailussa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Egypti on voittanut ensimmäistä kertaa jalkapallon MM-kilpailujen jatko-ottelun. Vaivatta se ei tullut. Pudotuspelien avauskierroksen taisto Australiaa vastaan venyi Arlingtonissa aina rangaistuspotkukilpailuun.
Siinä australialaiset epäonnistuivat kahdesti, egyptiläiset eivät kertaakaan. Australian ampui ensimmäisen rankkarin reippaasti yli, ja aussien neljäs ampuja puolestaan yläriman kautta maisemaan.