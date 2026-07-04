Kotikokkaaja Ari Paksuniemi vinkkaa, miten pizzaa saa tehtyä näppärästi viidessä minuutissa, ilman hiivaa ja uunia. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesällä 2020.

Innokas kokkaaja Ari Paksuniemi ideoi helpon tavan pizzan tekemiseen: lätyn voi valmistaa viidessä minuutissa paistinpannulla ja lopputulos on yllättävän hyvä.

– Pizza viidessä minuutissa. Kuulostaako hyvältä? Kyllä, se on totta. Tähän ei tule hiivaa, eikä tässä tarvita uunia. Yksinkertaista, Ari kertoo alun perin Youtube-kanavalleen, Aapen Kasari, lataamallaan videolla.

Arin pizzapohjaan tarvitaan vain neljä ainesosaa: vehnäjauhoja, maustamatonta jogurttia kuten turkkilaista jogurttia, suolaa ja leivinjauhetta.

Ari Paksuniemen 5 minuutin pizza.Ari Paksuniemi

– Tämä tulee nopeasti hyvärakenteiseksi ja helposti muovattavaksi pöydällä. Voi laittaa vähän jauhoja lisää, jos tuntuu, että tarttuu käsiin.

Arin paistotaktiikalla pohja kypsyy nopeasti ja kääntämisen jälkeen päälle voi laittaa haluamiansa täytteitä.

– Testaukseni yllätti suuresti. Näin pizzafanina epäilin aluksi, mutta yllätys oli iloinen, kun lopputulos oli mitä maukkain pizza, Ari kertoo MTV:lle.