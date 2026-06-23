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Huomasitko? Lionel Messi sai haltuunsa myös MM-ennätyksen, jota kukaan ei haluaisi

0:27 Näin Lionel Messi epäonnistui rangaistuspotkussa Itävaltaa vastaan.

Julkaistu 23.06.2026 06:52

Tuomas Hämäläinen

Lionel Messin ennätysiltaan mahtui myös historiallinen tahra. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Lionel Messi on tehnyt nyt jalkapallon miesten MM-kilpailuissa enemmän maaleja kuin yksikään muu pelaaja. Argentiinalainen on nyt viimeistellyt kaikkiaan 18 MM-osumaa – kaksi niistä syntyi maanantai-illan 2–0-voitossa Itävaltaa vastaan

Arlingtonissa.

Messin suuruutta ei himmennä sekään, että hän sai haltuunsa myös ennätyksen, jota pelaaja ei varsinaisesti tililleen mielisi.

Messi on epäonnistunut maalinteossa rangaistuspotkuissa eniten varsinaisella peliajalla MM-historiassa: kolme kertaa seitsemästä yrityksestään. Annettujakin rankkareita on historian eniten.

Itävaltaa vastaan Argentiinan supertähti laukoi rangaistuspotkun hitaasta vauhdista oikealta ohi maalin yhdeksännellä peliminuutilla, kun ottelu oli vielä maalittomassa tilanteessa.

– Olin vihainen. Osuin todella huonosti, Messi manaili medialle.

Voit katsoa rangaistuspotkun ylälaidan videolta.

Miksi?

The Athletic julkaisi pelin jälkeen artikkelin raflaavalla otsikolla: "Lionel Messi saattaa olla kaikkien aikojen suurin jalkapalloilija – miksi hän epäonnistuu niin usein rangaistuspotkuissa?"

The Athleticin rangaistuspotkuasiantuntija Geir Jordet analysoi, että Messi tapaa katsoa rankkareissa maalivahtia ja tehdä päätöksensä sen perusteella, mihin näkee veräjänvartijan olevan syöksymässä.

– Messi joutuu tekemään päätöksen tietämättä, mihin maalivahti on menossa. Koska hän katsoo maalivahtia, hänen katseensa on poissa pallosta, ja hän menettää väistämättä osan tarkkuudestaan, Jordet sanoo.

Asiantuntija ounasteli, että Messi huomasi Itävallan maalivahti Alexander Schlagerin syöksyvän samaan suuntaan, johon oli aikeissa sijoittaa pallon. Laukauksen suuntaa ei ollut enää mahdollista sujuvasti muuttaa, jolloin Messi yritti asiantuntijan mukaan varmistaa, että peliväline sujahtaisi mahdollisimman lähelle tolppaa. Ja laukaus päätyi ohi.

Siinä missä kekseliäisyys tekee Messistä avoimessa pelissä niin poikkeuksellisen, argentiinalaisen akilleen kantapäänä rangaistuspotkuissa pidetään, ettei hänellä ole Englannin Harry Kanen malliin tavaramerkkiratkaisua, vaan tekniikat vaihtelevat.

– Jopa suurilla pelaajilla on heikkouksia – rangaistuspotkut ovat Messin heikkouksia, The Athletic kiteyttää.

Tuomas Hämäläinen MTV Uutiset

Lionel Messi epäonnistunut useimmin MM-rangaistuspotkuissa | MTV Uutiset