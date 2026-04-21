Venäläistä öljyä länteen tuova putki on Zelenskyin mukaan korjattu.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän iskussa vaurioitunut Druzhba-öljyputki on korjattu ja voidaan ottaa jälleen käyttöön. Hän kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa.

Ukrainan läpi kulkeva ja venäläistä öljyä länteen tuova Druzhba-putki on ollut Unkarin ja Ukrainan välisen poliittisen kiistan polttopisteessä viime kuukausina. Unkari ja Slovakia ovat syyttäneet Ukrainaa tahallisesta viivyttelystä putken korjaamisessa.

Kiistaan vedoten Unkari on jarruttanut Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketin ja uusimman Venäjän vastaisen pakotepaketin hyväksymistä EU:ssa.

Ukrainan mukaan Druzhba-putki vaurioitui Venäjän iskussa tammikuun lopussa.