Alaikäinen tyttö joutui auton töytäisemäksi pyöräillessään Ruukintiellä Seinäjoella 23.07 iltapäivällä. Poliisi pyytää autonkuljettajaa tai asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä.

Alaikäinen tyttö pyöräili Ruukintietä Törnävän suuntaan keskiviikkona 23. heinäkuuta noin kello 17.30. Tyttö oli ylittämässä risteystä Kivistön S-marketin kohdalla liikennevalojen näyttäessä hänelle vihreää valoa. Samanaikaisesti valkoinen Volvo-merkkinen katumaasturi törmäsi tyttöön. Auton perässä oli perävaunu, jonka kuomu oli teipattu Gigantin mainosteipillä.

Törmäyksen seurauksena tyttö lensi pois polkupyörän selästä. Autossa matkustaneet mies ja nainen pysähtyivät ja nousivat autosta. He kuitenkin jatkoivat melko nopeasti matkaansa jättämättä yhteystietojaan. Henkilöiden arvioidaan olevan noin 50–60-vuotiaita.

Poliisi pyytää autossa olleita henkilöitä ottamaan yhteyttä poliisiin. Myös muita tapahtuman nähneitä tai asiasta jotakin tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen 0295 415 501.

