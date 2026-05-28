Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mielestä presidentti Alexander Stubb olisi erittäin pätevä henkilö Euroopan yhteiseksi Ukraina-neuvottelijaksi.
Valtonen kommentoi Stubbin sopivuutta Euroopan Ukraina-neuvottelijaksi saapuessaan EU-maiden ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Kyproksen Limassolissa.
– Stubb on erittäin pätevä henkilö puhumaan monille ihmisille Putin mukaan luettuna, ulkoministeri totesi.
Samalla Valtonen kuitenkin korosti, että tärkein kysymys tällä hetkellä ei ole se, kuka Eurooppaa neuvotteluissa edustaa, vaan se, millaisen prosessin myötä Ukrainan sota saadaan loppumaan.