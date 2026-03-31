Ukrainan Butshassa surmattiin sodan alussa satoja ukrainalaisia Venäjän lähes kuukauden kestäneen miehityksen aikana.
EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas saapui tiistaina Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertoi Ukrainan ulkoministeri.
Kallas osallistuu Kiovassa EU:n epäviralliseen ulkoministerikokoukseen, jossa Suomea edustaa opetusministeri Anders Adlercreutz (r.).
Kokouksessa keskustellaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodan aikana tekemistä sotarikoksista.
Kokous järjestetään Butshan verilöylyn paljastumisen vuosipäivänä. Vuonna 2022 sodan alussa Kiovan esikaupunkialueella Butshassa surmattiin satoja ukrainalaisia Venäjän lähes kuukauden kestäneen miehityksen aikana.
Kyseessä oli yksi sodan verisimmistä tapahtumista, ja Venäjää epäillään useista sotarikoksista Butshassa.
Butshan verilöyly tapahtui Venäjän epäonnistuttua Kiovan valtaamisessa. Venäjä on kiistänyt joukkojensa sotarikokset alueella.
Venäjä halutaan vastuuseen
EU:n epävirallisessa ulkoministerikokouksessa aiotaan puhua myös siitä, kuinka Venäjä voidaan asettaa edesvastuuseen teoistaan.
– Suomi seisoo horjumatta Ukrainan tukena. Oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan edellytyksenä on, että Venäjä asetetaan vastuuseen sen Ukrainaan kohdistamien laittomien toimien seurauksista, sanoi kokoukseen osallistuva Adlercreutz ulkoministeriön tiedotteessa.