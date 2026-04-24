76-vuotias Netanjahu kertoo saaneensa syöpädiagnoosin rutiinitarkastuksen yhteydessä.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoo saaneensa onnistuneesti hoitoa varhaisvaiheen eturauhassyöpään.
Pääministerin terveydentilasta julkaistiin tänään raportti, jossa kerrottiin pääministerin olevan hyvässä terveydentilassa. Raportissa kerrottiin kuitenkin hänen saaneen sädehoitoa eturauhassyöpään. Hoitojen ajankohtaa ei kerrottu.
76-vuotias Netanyahu kertoi viestipalvelu X:ssä, että pahanlaatuinen kasvain oli löytynyt rutiinitarkastuksessa. Hänen mukaansa kohdennettu hoito paransi hänet.
Netanjahu sanoi lykänneensä lääkärin raportin julkaisua kahdella kuukaudella estääkseen Irania levittämästä valheellista propagandaa Israelia vastaan.
Maaliskuussa Iranin valtion tiedotusvälineissä uutisoitiin huhuista, joiden mukaan Netanjahu oli kuollut. Netanjahu kuvasi tuolloin videon itsestään vierailulla jerusalemilaisessa kahvilassa kumotakseen väitteet.
Netanjahulle tehtiin eturauhasleikkaus vuonna 2024 sen jälkeen, kun hänellä todettiin virtsatietulehdus, joka johtui hyvänlaatuisesta eturauhasen suurenemisesta. Vuonna 2023 hänelle asennettiin sydämentahdistin.