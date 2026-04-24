Syyttäjien mukaan lapsipornokuvia löydettiin murhasta syytetyn laulajan puhelimesta.

Syyttäjien mukaan yhdysvaltalaisen poptähti D4vd:n puhelimesta on löytynyt suuri määrä kuvia lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja BBC.

Poliisi löysi kuvat tutkiessaan 14-vuotiaan tytön murhaa, josta D4vd:tä, oikealta nimeltään David Anthony Burkea, syytetään.

Syyttäjien mukaan kuvia löydettiin laulajan puhelimelta ja iCloud-tililtä sen jälkeen, kun hänet oli pidätetty.

14-vuotiaan Celeste Rivas Hernandezin ruumis löydettiin laulajan autosta viime syksynä.

Syyttäjien mukaan Burke käytti teini-ikäistä toistuvasti seksuaalisesti hyväkseen ennen kuin tappoi ja paloitteli hänet. Syyttäjien mukaan hän surmasi tytön suojellakseen hyvin sujuvaa musiikkiuraansa.

David Anthony Burke on kiistänyt syyllistyneensä murhaan. Asiassa käydään oikeutta Yhdysvalloissa ensi viikolla.

BBC:n mukaan häntä vastaan ei ole nostettu syytteitä nyt löytyneistä, lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä esittävistä kuvista.

D4vd oli kiertueella viime syksynä, kun poliisi löysi 14-vuotiaan ruumiin hänen autostaan. Laulaja keskeytti kiertueensa välittömästi ja vetäytyi julkisuudesta.