Ukraina saa uuden pääministerin.
Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhi Koretskyi. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina.
48-vuotiaasta Koretskyistä tulee Ukrainan uusi pääministeri, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi päätti uudelleenjärjestellä Ukrainan hallituksen.
Koretskyin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö.
Koretskyin etuna on, että hänessä yhdistyy hyvä johtajuus ja poliittinen neutraalius, arvioi ekrainalaisen Penta Centre for Political Studies -ajatuspajan johtaja Volodymyr Fesenko Reutersin mukaan.
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