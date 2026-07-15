Ukrainan puolustusministeri aikoo jättää tehtävänsä, jossa aloitti tammikuussa.
Ukrainan puolustusministeri Myhailo Fedorov on ilmoittanut sosiaalisessa mediassa jättävänsä tehtävänsä. Fedorovin mukaan ero on osa presidentti Volodymyr Zelenskyin hallituksen uudelleenjärjestelyä.
Nimetön kansanedustajalähde kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independentille, että puolustusministerin virkaa olisi tarjottu sisäministeri Ihor Klymenkolle.
Fedorov aloitti tehtävässään tammikuussa. Aiemmin hän toimi Ukrainan digitaalisen murroksen ministerinä ja varapääministerinä.