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MTV Washingtonissa: Syntymäpäiväsankari toivoi häkkitaistelua ja sen myös saa

UFC eli Ultimate Fighting Championship on maailman suurin vapaaottelujärjestö, jonka otteluissa urheilijat kohtaavat häkissä. Taistelussa saa käyttää nyrkkejä, potkuja, heittoja, kuristusotteita ja käsi- ja jalkalukkoja. Fanien mielestä se on viihdyttävää urheilua, vastustajien mielestä laji on organisoitua väkivaltaa.

Paljon on muuttunut siitä, kun Joe Biden vietti 80-vuotissyntymäpäiväänsä hiljaisella brunssilla ja 50-vuotias Barack Obama grillasi Valkoisen talon nurmikolla.

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MTV Uutiset Nyt -sivulle

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MTV Washingtonissa: Syntymäpäiväsankari toivoi häkkitaistelua ja sen myös saa

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Trump järjesti lehdistölle ennakkonäytöksen Ultimate Fighting Championship (UFC) -tapahtumasta ”Claw” sekä esitteli kahdeksankulmaisen ottelukehän Valkoisen talon etupihalla Washingtonissa. 2026 Kevin Carter

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Tapahtuma on haastettu oikeuteen – haastajat kutsuvat sitä "syvästi korruptoituneeksi." He väittävät sen hyödyttävän taloudellisesti Trumpia, UFC-johtaja Dana Whitea ja muita Trumpin lähipiiriläisiä.

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The Claw ei ole Trumpin ainoa muutos: Valkoisen talon itäsiipi on purettu Trumpin isoa juhlasalia varten ja ruusutarha asfaltoitu terassiksi. Trump on myös verrannut The Clawia Pariisin Eiffel-torniin ja vihjannut, että rakennelma voisi jäädä pysyväksi osaksi Washingtonia.