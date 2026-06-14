Presidentti Donald Trump täyttää sunnuntaina 80 vuotta. Trump aikoo juhlia tyylillään: häkkitaisteluissa Valkoisen talon nurmikolla. MTV:n kirjeenvaihtaja Mari Karppinen seuraa tapahtumaa paikan päällä.
Paljon on muuttunut siitä, kun Joe Biden vietti 80-vuotissyntymäpäiväänsä hiljaisella brunssilla ja 50-vuotias Barack Obama grillasi Valkoisen talon nurmikolla.
Nykyinen presidentti Donald Trump haluaa omasta juhlapäivästään eeppisen isolla E:llä.
Trumpin syntymäpäiväksi Valkoisen talon eteläpihalle on rakennettu "The Claw" (suomeksi kynsi), joka on noin 28 metrinen UFC-areena. Se seisoo korkeampana kuin Valkoinen talo itse. Areenalle pääsee reilut 4 000 kutsuvierasta, joista merkittävä osa on sotilaita. Valkoisen talon viereen läheiselle puistoalueelle kohoaa jättinäyttö, jonka ääreen odotetaan yli 100 000 ihmistä.
Virallisesti kyse on Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlasta – mutta epävirallisesti Trumpin syntymäpäiväjuhlista. Itsenäisyyspäivä on 4. heinäkuuta
Mikä ihmeen UFC?
UFC eli Ultimate Fighting Championship on maailman suurin vapaaottelujärjestö, jonka otteluissa urheilijat kohtaavat häkissä. Taistelussa saa käyttää nyrkkejä, potkuja, heittoja, kuristusotteita ja käsi- ja jalkalukkoja. Fanien mielestä se on viihdyttävää urheilua, vastustajien mielestä laji on organisoitua väkivaltaa.