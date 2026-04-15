Ukrainan tukijamaat kokoontuvat jälleen.
Sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tapaa tänään Saksan ulkoministerin Johann Wadephulin ja puolustusministerin Boris Pistoriuksen, Britannian puolustusministerin John Healeyn sekä Ukrainan puolustusministerin Myhailo Fedorovin Berliinissä.
Rutte osallistuu Berliinissä Ukrainalle annettavaa aseapua koordinoivan Ukrainan kontaktiryhmän eli Ramstein-ryhmän kokoukseen. Koalitioon kuuluu yli 50 maata, mukaan lukien kaikki Nato-maat ja EU.
Alkuillasta Suomen aikaa Rutte pitää lehdistötilaisuuden Pistoriuksen, Fedorovin ja Healeyn kanssa.